Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Heidelberger Augenheilkunde begann im 19. Jahrhundert in der Chirurgie, denn neben heilenden Salben gab es auch schon Augenoperationen. In diesem Jahr feiert die Universitätsaugenklinik ihr 150-jähriges Bestehen. Was die Mediziner heute für Patienten tun können, berichtet Prof. Gerd Auffarth im RNZ-Gespräch. Seit 2011 Ärztlicher Direktor der Uni-Augenklinik, zählt er zu den "100 einflussreichsten Persönlichkeiten in der Augenheilkunde weltweit". Zu diesem Ergebnis kam die englische Zeitschrift "The Ophthalmologist" in ihren Rankings in den Jahren 2014 und 2016.

Prof. Gerd Auffarth. Foto: Uniklinikum

Herr Professor Auffarth, was konnte man vor 150 Jahren in einer Augenklinik behandeln?

Viel mehr, als wir denken. Der Graue Star zum Beispiel wird seit 2000 Jahren operiert, früher von den "Star-Stechern". Es ist eine der ältesten Operationen der Menschheitsgeschichte. Es gab auch schon erste Operationen gegen den Grünen Star, die Ärzte haben damals Regenbogenhaut-Ausschneidungen gemacht. Und behandelt wurden natürlich auch Infektionskrankheiten mit einer Vielzahl von teils selbst zubereiteten Salben. Patienten lagen oft wochenlang zur Behandlung von Augenerkrankungen in der Klinik.

Wohin geht die Augenheilkunde jetzt? Was sind die aktuellen Therapien?

Die Augenheilkunde ist das Fach in der Medizin, das sich mit am schnellsten entwickelt hat in den letzten 10 bis 15 Jahren. Mit modernen Bildgebungsverfahren können wir in kleinste Strukturen des Auges eindringen. Deshalb haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, Erkrankungen wie die Makuladegeneration mit einem Wirkstoff aufzuhalten, den wir ins Auge spritzen. Wir verabreichen über 7000 solcher Injektionen pro Jahr.

Macht auch die Chirurgie Fortschritte?

In der chirurgischen Augenheilkunde gibt es neue Lasertechniken und Implantate, auch beim Grünen Star gab es eine Revolution in den OP-Techniken. Bei Hornhauttransplantation ersetzen wir kleinste Schichten, sodass das Abstoßungsrisiko geringer wird. Es kann sein, dass wir in ein paar Jahren keine Transplantation mehr vornehmen, sondern limbale Stammzellen die Hornhaut regenerieren. Die Implantate selbst werden immer intelligenter, und es gibt immer mehr Möglichkeiten der Behandlung auch bei hochgradigen Sehbehinderungen.

Hintergrund Augenheilkunde im Heidelberger Universitätsklinikum Die Augenheilkunde im Heidelberger Universitätsklinikum hatte ihre Ursprünge in einer ambulatorischen Klinik, die der international hoch anerkannte Jakob Hermann Knapp (1832-1911) im Jahr 1861 in der Hauptstraße 35 gründete. Schon 1857 war in Heidelberg die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG), die wissenschaftliche Fachgesellschaft für Augenheilkunde, entstanden, sie gilt als die älteste medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft der Welt. Knapp war auch in London ausgebildet worden, hatte sich in Berlin von Rudolf Virchow in die Histologie des Auges einweisen lassen und beim großen Heidelberger Chirurgen Maximilian Josef von Chelius seine Fertigkeiten im Operieren verbessert. Seine Klinik, mit 3560 Patienten die größte in Deutschland nach der in Berlin, wurde nie als Staatliches Akademisches Institut anerkannt, weshalb Knapp bald in die USA ging und in New York lehrte. Sein Nachfolger Otto Becker kam aus Wien, er konnte schon 1878 den Neubau der Heidelberger Augenklinik an der Bergheimer Straße - im Gelände des damaligen Botanischen Gartens - einweihen. Zu seinen Schülern gehörte José Rizal, der heute auf den Philippinen als Nationalheld verehrt wird. In den 1930er bis 1950er Jahren wurden unter den Lehrstuhlinhabern Ernst Englking und Wolfgang Jäger die Forschungsbereiche Sinnesphysiologie und Farbensinn besonders gepflegt. Als das Kultusministerium des Landes die Abteilungen der Universitätskliniken 1995 neu gliederte, teilten sich die Professoren Evangelos Alexandridis und Ellen Kraus-Mackiw die Klinikleitung. 1986 wurde Hans Eberhard Völcker Lehrstuhlinhaber und geschäftsführender Direktor der Augenklinik, mit der er schon ein Jahr später in das Gebäude der Kopfklinik im Neuenheimer Feld umzog. (bik)

Wie viele Patienten hat die Augenklinik pro Jahr?

Wir zählen 60.000 bis 70.000 Besucher pro Jahr und 4000 bis 5000 Operationen, die einen stationären Aufenthalt brauchen. Aber die Augenheilkunde entwickelt sich hin zu einem fast ausschließlich ambulanten Fach. So ist auch unsere Bettenzahl in 30 Jahren von 70 auf jetzt 38 gesunken.

Was können Ihre Spezialisten besonders gut? Gibt es Alleinstellungsmerkmale der Klinik?

In der Implantatchirurgie sind wir in Heidelberg weltweit mit führend. Wir haben eine sehr gute Netzhautchirurgie, die Notfälle kommen aus der ganzen Region zu uns. Bedeutsam ist auch unsere Uveitis-Abteilung für entzündliche Erkrankungen im Augeninnern, in der wir unter anderem mit der Inneren Medizin und der Pädiatrie zusammenarbeiten.

Die Klinik hat zahlreiche Schwerpunkte, von Hornhauterkrankungen über Kataraktchirurgie bis zu Sehschärfe-Korrekturen mit Laser. Worauf sind Sie besonders stolz?

Ich bin stolz auf die Implantatchirurgie im Bereich Kunstlinsen und Glaukome und die damit verbundenen Forschungsprojekte, die teilweise von der Tschira-Stiftung gefördert werden. Unsere Sektionen mit Spezialabteilungen für Schielbehandlungen bei Kindern, Rehabilitation von Sehbehinderten und Refraktive Chirurgie - also Augenoperationen, die die Brechkraft des Auges verändern - sind hervorragend aufgestellt.

Wie wird die Augenklinik von der angestrebten Sanierung der Kopfklinik betroffen sein? Müssen Sie umziehen?

Ich erwarte, dass Fächer wie die Augenheilkunde, Zahnheilkunde oder die HNO-Abteilung während der Sanierung in ein Interimsgebäude umziehen müssen. Das wird sicherlich sehr aufwendig, und man muss viel improvisieren. Aber ich denke, dass wir noch fünf bis acht Jahre in der Kopfklinik bleiben.

Das ganze Jahr über zeigen Sie Exponate aus der Geschichte der Heidelberger Augenheilkunde im Foyer der Klinik. Was kann man da sehen?

Wir zeigen Geräte zum Vermessen der Augen, Brillenkästen, OP-Besteck, Augentropffläschchen, kunstvoll bemalte Papiere und Bücher für Sehtests - alle sind mindestens 80 bis 150 Jahre alt. Leider gibt es kein Medizinhistorisches Museum in Heidelberg. Wir könnten sicherlich einen Raum darin füllen.

Wie feiern Sie das Jubiläum der Augenklinik?

Wir werden Ende November ein zweitägiges Symposium, die "Heidelberger Helmholtztage", veranstalten mit einem Festakt in der Alten Aula. Hermann von Helmholtz hat den Augenspiegel und 1851 das Ophthalmometer zur Messung der Hornhautkrümmung erfunden. Das war in Königsberg, noch vor seiner Professur für Physiologie an der Universität Heidelberg. Wir profitieren heute noch von seiner Arbeit.