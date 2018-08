Heidelberg. (wp) Besonders turbulent ging es in der Silvesternacht in Wieblingen auf dem Platz am Alten Rathaus zu. Der Stadtteilverein hatte die Bevölkerung eingeladen, dort gemeinsam das Jubiläumsjahr "1250 Jahre Wieblingen" zu verabschieden. Vor einem Jahr hatten zur Jahreswende bei Schnee und Eis etwa 250 Ortsbewohner vor dem Rathaus mit Feuerwerk das Jubiläumsjahr begrüßt und der Enthüllung des großen Transparents an der Rathauswand beigewohnt. Diesmal waren um die 300 Wieblinger gekommen.

Laut Fritz Haaß vom Leitungstrio des Stadtteilvereins war der Vorstand mit dem Verlauf des Jubiläumsjahres zufrieden. Zwanzig offizielle Veranstaltungen waren überwiegend gut besucht. Haaß dankte allen Vereinen, ohne deren Beiträge dieses Programm nicht zustande gekommen wäre, sowie den zahlreichen Helfern. Nachdem alle Anwesenden voll Inbrunst die drei Strophen des Wieblinger Liedes gesungen hatten, folgte der emotionale Höhepunkt der Feier: Zu den Klängen von "Time to say goodbye" wurde das Jubiläumslogo, das ein Jahr lang die Fassade des Rathauses geschmückt hatte, mit einem großen Tuch verhüllt.

"Einerseits sind wir erleichtert, dass dieses arbeitsreiche Jahr zu Ende ist, das uns viel Zeit und Kraft gekostet hat. Aber andererseits ist doch auch ein Stück Wehmut dabei", war aus dem Vorstand des Stadtteilvereins zu hören. Als die Glocken der Kreuzkirche um Mitternacht zu läuten begannen, begrüßten die Wieblinger mit prächtigem Feuerwerk das neue Jahr. Im Stadtteil schaut man jetzt wieder hauptsächlich nach vorn.

Damit aber die Erinnerung an das Jubiläumsjahr nicht verloren geht, ließ der Verein auf einem Granitblock auf dem Rathausplatz eine Bronzetafel anbringen, deren Inschrift "1250 Jahre Wieblingen 767-2017" sicher lange an das Ortsjubiläum erinnern wird.