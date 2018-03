Heidelberg. (pol/run) In ein Einzelhandelsgeschäft in der Straße "Am Taubenfeld" im Heidelberger Stadtteil Wieblingen brachen über das letzte Wochenende bislang unbekannte Täter ein und entwendeten diverse Gegenstände im Wert von mehreren 10.000 Euro.

Zugang verschafften sich die Unbekannten durch Aufbrechen einer Seiteneingangstüre und transportierten die Waren vermutlich mit einem größeren Fahrzeug/Transporter ab.

Als Einbruchszeit dürfte die Nacht zum Sonntag, ca. 2.30 Uhr bis Montagfrüh, etwa 7.45 Uhr in Frage kommen. Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Personen oder gar Fahrzeuge bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon: 06221/3418-0, oder dem Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen, Telefon: 06221/830740, in Verbindung zu setzen.