Heidelberg. (pol/mare) Am Dienstagabend wurde die Berufsfeuerwehr Heidelberg fast gleichzeitig zu zwei Bränden in der Altstadt und in Ziegelhausen alarmiert. Das berichten die Brandschützer.

Der erste Alarm ging kurz vor 18 Uhr bei der Feuerwehrleitstelle ein. In der Kürfürsten-Anlage meldete ein aufmerksamer Mieter einen ausgelösten Rauchmelder in einer Nachbarwohnung.

Beim Eintreffen nahmen die Einsätzkräfte Brandgeruch wahr. Sie verschafften sich Zutritt zur Wohnung. Ein Trupp unter Presslufthammer durchsuchte die Wohnung, Personen befanden sich nicht in der Wohnung.

Im Bereich der Küche stellten sie einen kleinen Schmorbrand fest. Das Feuer wurde gelöscht und die Wohnung belüftet.

Während diesem Einsatz ging kurz nach 18 Uhr ein Notruf aus Ziegelhausen in der Feuerwehrleitstelle ein. Auf einer Terrasse brannte Mobiliar und ausströmendes Gas. Dieses Feuer wurde schnell gelöscht und ein größerer Schaden somit verhindert.

Der Inhalt der Gasflasche wurde kontrolliert abgefackelt, die Gasflasche wurde gekühlt. Das in Brand geratene Mobiliar wurde abgelöscht. Die Berufsfeuerwehr wurde von der Abteilung Ziegelhausen unterstützt.

Das Kleineinsatzfahrzeug war ebenfalls noch bei einem Hilfeleistungseinsatz im Emmertsgrund tätig. Eine Person musste aus einem feststeckenden Aufzug befreit werden.

Die Abteilung Kirchheim wurde auf die Hauptfeuerwache alarmiert, um während den drei Einsätzen den Brandschutz im Stadtgebiet zu sichern.