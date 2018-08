Heidelberg. (pol/mare) Zumeist sucht das Unfallopfer ja den Verursacher. Im Fall dieser Verkehrsunfallflucht im Parkhaus am Theater in der Friedrich-Ebert-Anlage 51C am Dienstag ist es aber umgekehrt. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Gegen 11.30 Uhr stieß der Fahrer eines Opels mit Mannheimer Zulassung demnach beim Ausparken gegen ein anderes Auto. Doch anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der 21-jährige Fahrer zunächst aus dem Staub.

Später plagte ihn das Gewissen und er meldete sich bei der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt stand der beschädigte Wagen aber schon nicht mehr im Parkhaus.

Die Ermittler der Verkehrsunfallaufnahme Ost in Heidelberg suchen daher nun nach dem Besitzer des beschädigten Fahrzeugs. Dieser wird gebeten, sich unter 0621/1744140 bei der Polizei zu melden.