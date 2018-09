Heidelberg. (pol/van) Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag im Stadtteil Neuenheim hat sich eine Radfahrerin schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt. Die 21-Jährige war kurz vor 17 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Berliner Straße in Richtung Ernst-Walz-Brücke unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Mönchhofstraße fiel nach Angaben der Beamten aus ihrem Lenkerkorb eine Packung Toilettenpapier heraus und verfing sich im Vorderrad. Die junge Frau stürzte daraufhin über den Lenker auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich eine Nasenbeinfraktur zu und schlug sich mehrere Schneidezähne aus. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.