Heidelberg. (pol/mare) Ein geistesgegenwärtiger Griff ins Lenkrad hat bei einem Unfall am Freitagnachmittag Schlimmeres verhindert. Erheblicher Sachschaden entstand trotzdem.

In der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Schwetzingen in Höhe des Stückerwegs verlor gegen 15.20 Uhr der 66-jähriger Mercedes-A-Klasse-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Seiner schnell reagierenden Frau auf dem Beifahrersitz gelang es, ins Lenkrad zu greifen, das Auto nach rechts zu lenken und schließlich zum Stillstand zu bringen.

Dennoch entstand an einer Straßenlaterne, einem Zaun, einem Schild und an dem Pkw Sachschaden von über 10.000 Euro. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, wurde der Fahrer kurz bewusstlos. Er musste aus dem Fahrzeug geborgen werden und kam unter notärztlicher Begleitung in ein Heidelberger Krankenhaus.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.