Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/rl) Vom Auto erfasst wurde eine 21-jährige Frau im Stadtteil Handschuhsheim am Dienstagnachmittag. Der bislang unbekannte Fahrer eines Opel Astra war gegen 16.45 Uhr in der Handschuhsheimer Landstraße in Richtung Dossenheim unterwegs.

Die 21-Jährige stieg an der Haltestelle Blumenthalstraße aus einer Straßenbahn aus und überquerte die Straße vor der haltenden Bahn. Dabei erfasste der Opel die Fußgängerin, die daraufhin Frau und leicht verletzt wurde.

Der Autofahrer hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden der Fußgängerin. Danach stieg er wieder in den Wagen und fuhr davon. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Opels und verständigte die Polizei. Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber auf den Opel-Astra-Fahrer wenden sich an das Verkehrskommissariat Heidelberg unter der 0621/174-4140.