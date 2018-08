Heidelberg. (pol/rl) Zeugen zur Klärung eines Verkehrsunfalls sucht die Polizei. Der Unfall hatte sich bereits am Montag, 30. Juli in der Innenstadt ereignet. Ein 21-jähriger Ducati-Fahrer war gegen 11 Uhr auf der Kurfürsten-Anlage unterwegs, als er vermutlich in Höhe des Adenauerplatzes zu stark beschleunigte, dann aber abbremsen musste, dabei stürzte und sich dabei verletzte.

Den Polizeibeamten sagte er, dass das Fehlverhaltens einer Autofahrerin Ursache seines Sturzes sei. Die Fahrerin sei jedoch nach dem Unfall einfach weitergefahren. An dem Motorrad entstand rund 1500 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Hinweise zur Klärung der Schuldfrage und des exakten Unfallablaufs. Zeugen des Vorfalls Ende Juli werden gebeten, sich unter der 06221/99-1700 zu melden.