Heidelberg. (pol/van) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 7 Uhr in der Brückenstraße im Stadtteil Neuenheim, wie die Polizei mitteilt. Ein 54-jähriger Hyundai-Fahrer bog von der Brückenkopfstraße kommend nach links auf die Brückenstraße/Theodor-Heuss-Brücke ab und kollidierte hierbei mit einer entgegenkommenden Straßenbahn. Der Schienenverkehr war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, der Hyundai musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.