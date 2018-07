Heidelberg. (pol/mare) In Heidelberg gab es mehrere Unfälle am Wochenende. Das teilt die Polizei mit.

Bei einem Unfall am Samstag um 19 Uhr an der Kreuzung Diebsweg/Baumschulenweg wurden zwei Beteiligte leicht verletzt, an den Autos entstand Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro. Nach Zeugenangaben hatte der 26-jährige Fahrer eines BMW, der auf dem Diebsweg in Richtung Wieblingen fuhr, trotz bestehendem Rotlicht der Ampel die Kreuzung überquert. Dabei kam es zur Kollision mit einem von Baumschulenweg einfahrenden 55-jährigen VW-Golf-Fahrer.

An beiden Autos lösten die Airbags aus, der 55-Jährige sowie eine 21-jährige Beifahrerin im BMW wurden leicht verletzt. Wegen des Verdachts auf Drogeneinwirkung wurde dem 26-Jährigen auf dem Revier eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Am Samstag ereignete sich gegen 12 Uhr in der Bergheimer Straße in Heidelberg in Höhe der Hausnummer 37 ein Verkehrsunfall zwischen einem grauen Opel Astra Kombi und einem orangefarbenen Suzuki SX 4. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro.

Der genaue Sachverhalt bedarf der weiteren Ermittlungen der Verkehrsunfallaufnahme Ost des Polizeipräsidiums Mannheim, da die beiden 64- und 61-jährigen Fahrzeugführer widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4140 an das Verkehrskommissariat Heidelberg zu wenden.