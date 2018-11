Heidelberg. (pol/mare) Wegen des dringenden Verdachts, ein Sexualdelikt begangen zu haben, ermittelt das Dezernat Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gegen einen 20-jährigen Eriträer. Das teilt die Polizei mit.

Der junge Mann soll am späten Donnerstagvormittag um kurz nach 11 Uhr an der Haltestelle "Bauhaus" in der Kurfürstenanlage eine noch unbekannte junge Frau belästigt und anschließend zwischen die Beine gegriffen zu haben.

Die Situation wurde von einem Zeugen beobachtet, der sofort die Polizei informierte. Im Rahmen der Fahndung wurde der 20-Jährige, auf den die Beschreibung exakt zutraf, noch in der Kurfürstenanlage unweit der Haltestelle festgenommen.

Das Opfer war allerdings bereits weitergegangen oder mit einem Bus oder einer Straßenbahn weitergefahren. Der Zeuge beschreibt die Frau wie folgt: etwa Mitte 20, 1,70 Meter groß, schlank/zierlich. Sie hatte dunkle, glatte Haare und eine südeuropäische Erscheinung. Sie trug eine rote Jacke und eine dunkle Hose.

Möglicherweise hat die junge Frau ein Muttermal an einer Wange. Der Verdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Weitere Zeugen der Tat, aber insbesondere die geschädigte junge Frau werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 06 21 / 1 74 44 44, in Verbindung zu setzen.