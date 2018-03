Heidelberg/Wiesloch. (pol/gun) Die Autobahnpolizei Mannheim hat nach eigenen Angaben am frühen Sonntagmorgen auf der A 5 einen Raser gestoppt. Einer Streife fiel gegen 3.30 Uhr ein Audi auf, der auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe mit hoher Geschwindigkeit am Auto der Beamten vorbeiraste.

Sie nahmen die Verfolgung auf und fuhren dem Verkehrsrowdy auf einer Strecke von mehr als zwei Kilometern mit gleichbleibendem Abstand hinterher. Dabei wurde eine Geschwindigkeit von über 180 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Der 28-jährige Fahrer konnte schließlich an der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch gestoppt werden.

Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld von 600 Euro und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei. Zusätzlich muss er mit einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen.