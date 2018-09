Heidelberg. (pol/mare) Sein Mut hat einem jungen Gambier ins Krankenhaus gebracht. Er wollte zwei Langfinger von ihrer Tat abhalten - die rückten ihm aber brutal zu Leibe, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Am Sonntag gegen 19 Uhr bemerkte ein 20-jähriger Gambier, wie zwei bislang Unbekannte einen Wohnraum im Patrick-Henry-Village in Kirchheim durchsuchten. Er sprach diese auf ihr Verhalten an. Die Täter schlugen daraufhin auf den Mann ein und gingen zunächst flüchtig.

Kurze Zeit später kamen die Täter in einer größeren Gruppe mit Feuerlöschern und Teilen eines Bettgestells bewaffnet zurück und attackierten den 20-Jährigen erneut. Dieser musste nach dem Vorfall mit Kopfverletzungen und einem Rückentrauma stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Ein anderer, ebenfalls 20-jähriger Gambier wollte seinem Landsmann zu Hilfe eilen, wurde jedoch von der angreifenden Personengruppe daran gehindert und festgehalten. Den Gambiern wurden im Zuge der Auseinandersetzungen die Mobiltelefone entwendet.

Die Täter sollen zwischen 25 und 27 Jahre alt sein, arabisch aussehen und auch arabisch gesprochen haben. Die Ermittlungen nahm die Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg auf.