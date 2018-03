Heidelberg (pol/red) - Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstagabend eine unbekannte Fahrradfahrerin im Stadtteil Weststadt. Eine 68-jährige Frau war gegen 20 Uhr mit ihrem Ford in der Franz-Knauf-Straße in Richtung Rohrbacher Straße unterwegs. Im Kreisverkehr in Höhe der Rohrbacher Straße stieß eine Radfahrerin mit dem Pedal und dem Reifen gegen die hintere Tür der Fahrerseite des Ford.

Anschließend fuhr sie in Richtung Rohrbach davon. Die 68-Jährige folgte der Radlerin und konnte diese in Höhe des Leiblwegs einholen. Hier tauschten den beiden Unfallbeteiligten ihre Namen und Erreichbarkeiten aus. Später stellte sich allerdings heraus, dass die unbekannte Fahrradfahrerin falsche Personalien angegeben hatte.

Die Radlerin wird wie folgt beschrieben:

- Anfang 20

- Ca. 175 cm groß

- Schmale Statur

- Heller Hauttyp

- War gekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose

- Trug schwarze Schuhe und hatte eine dunkle Mütze auf dem Kopf

- Sie war mit einem schwarzen Rennrad unterwegs

Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zur flüchtigen Fahrradfahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.