Rettungskräfte schieben eine Person auf einer Trage in einen Krankenwagen am Hauptbahnhof. Foto: dpa

Heidelberg. (rie) Der Mann, der am Sonntag nahe des Heidelberger Hauptbahnhofs zwei Polizisten mit einem Messer bedroht hat, ist offenbar psychisch krank. Heute hat das Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen sogenannten Unterbringungsbefehl gegen den 55-jährigen Mann erlassen. Ihm werden versuchte gefährliche Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen.

Im Unterschied zum Haftbefehl wird ein Unterbringungsbefehl dann erlassen, wenn der Beschuldigte für zumindest vermindert schuldfähig gehalten wird. "Zu den Motiven ist noch überhaupt nichts bekannt", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg, Tim Haaf, heute gegenüber der RNZ. "Es liegt aber wohl eine psychische Krankheit vor." Der Mann wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.

Der 55-jährige Deutsche hatte laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr in der Lessingstraße mit einem Messer mit einer 20-Zentimeter-Klinge zwei Polizisten bedroht, die ihn kontrollieren wollten. Obwohl die beiden Beamten ihn mehrfach aufgefordert hätten, das Messer wegzulegen, habe er nicht reagiert. Auch die Androhung, die Schusswaffe einzusetzen, habe zu keinerlei Reaktion geführt. Als der 55-Jährige das Messer schließlich gegen die Beamten gerichtet habe und auf sie zugegangen sei, setzte einer der beiden Polizisten den Mann mit "einem gezielten Schuss in das Knie außer Gefecht", wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt. Laut Staatsanwalt Haaf geht es dem 55-Jährigen nach dem Knieschuss den Umständen entsprechend gut.

Wenn ein Polizist schießt, werden standardmäßig die Umstände und die Verhältnismäßigkeit des Waffengebrauchs ermittelt - so auch in diesem Fall. "Es werden jetzt Zeugen vernommen, um einen genauen Überblick der Situation zu bekommen", so Haaf. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizeidirektion haben die Ermittlungen übernommen.

Update: 26. Februar 2018, 17.28 Uhr