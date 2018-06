Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Messerstecherei zwischen zwei betrunkenen Indern kam es in der Nacht zum Donnerstag. Die beiden Männer im Alter von 33 und 34 Jahren waren kurz nach Mitternacht auf der Gettysburg Avenue in Streit geraten. Im Verlauf dessen nahm der 34-Jährige ein Messer zur Hand und stach damit auf den 33-Jährigen ein, der dabei leichte Schnittwunden an den Unterarmen erlitt. Der 34-Jährige entfernte sich danach.

Der 33-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Wenig später wurde 34-Jährige in der Unterkunft festgenommen. Nach Feststellung seiner Identität und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.