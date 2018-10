Leimen. (pol/fro) Ein aus Leimen stammender Mercedes-Fahrer geriet bei seiner Fahrt in der Nacht zum Sonntag gegen 4.40 Uhr auf der Landesstraße L600, Judenchaussee in Richtung Bruchhausen, vermutlich infolge seiner Alkoholisierung in die Leitplanken und fuhr danach eine Böschung hinunter.

Im Anschluss daran setzte er jedoch seine Fahrt fort und stellte seinen Mercedes stark unfallbeschädigt in einem Kleingarten bei der "Kirchheimer Mühle" ab. Wie die Polizei mitteilt, informierte der Mann danach selbst die Polizei und teilte den Beamten zunächst mit, dass ein unbekannter Autofahrer seinen Mercedes beschädigt und sich unerlaubt entfernt habe.

Bereits auf der Anfahrt konnte die Polizei aber eine längere Ölspur feststellen. Die Spur begann auf der L598 und verlief bis zum Abstellort. Der Mercedes wies entsprechende Beschädigungen auf. Die Polizei beziffert den Schaden am Mercedes mit circa 10.000 Euro.

Die Unfallschilderungen waren für die Beamten allerdings mehr als unglaubhaft. Sie ordneten, da der Verdacht der Trunkenheitsfahrt bestand, eine Alkoholüberprüfung an. Nach dem Wert von 1,76 Promille folgten auf der Dienststelle die Blutentnahme sowie Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüsseln.

Die Unfallstelle konnte im Laufe der Nacht lokalisiert und entsprechende Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt werden.