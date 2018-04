Heidelberg. (pol/run) Am Sonntagvormittag ereignete sich in Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad einen asphaltierten Feldweg im Gewann Feilheck in Richtung des ADAC-Übungsplatzes. Ein 50-jähriger Mann überholte den Radfahrer mit seinem Ford und angehängtem Wohnwagen.

Als sich der Fahrradfahrer in Höhe des Wohnwagens befand, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Berührung, in deren Folge er zu Boden stürzte und sich hierbei schwer verletzte. Nach notärztlicher Versorgung wurde der 82-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro.