Heidelberg. (pol/red) Die Zugangstüre einer Bäckerei im Stadtteil Handschuhsheim wurde in der Nacht zum Montag von einem bislang unbekannten Täter brachial aufgebrochen. In einem Nebenraum der Bäckerei machte sich der Einbrecher an dem am Boden verschraubten Stahltresor zu schaffen und erbeutete laut Polizei die Einnahmen des Wochenendes.

Es entstand wohl ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Ein Zulieferer der Bäckerei nahm am frühen Montagmorgen kurz nach 4.30 Uhr bereits bei Anfahrt Licht und im Anschluss die aufgehebelte Türe wahr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Die Telefonnummer lautet: 06221 4569 0.