Heidelberg. (pol/run) Weil er in einer Kneipe in der Heidelberger Altstadt eine junge Frau unsittlich berührte, nahmen Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen 19-jährigen Mann in der Nacht zum Freitag fest.

Eine 22-jährige Heidelbergerin war zusammen mit Freunden ab Mitternacht in einer Kneipe in der Unteren Straße unterwegs. Bereits zu diesem Zeitpunkt suchte der Täter die Nähe seines späteren Opfers, bevor er sie gegen 02:00 Uhr angrapschte.

Die junge Frau tat das einzig Richtige: Sie informierte zunächst das Sicherheitspersonal der Gaststätte und dann die Polizei. Die Ordnungshüter nahmen den Mann noch am Tatort fest.