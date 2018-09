Hirschberg-Leutershausen/Heidelberg. (pol/kau) Am Montag Mittag fuhren eine 25-jährige Frau und deren Bekannte mit der Straßenbahnlinie 5 von Leutershausen in Richtung Heidelberg.

Zwischen 12.12 Uhr und 12.30 Uhr stieg ein bislang Unbekannter in die Bahn ein. Laut Polizeibericht begann der Mann hinter einem Aktenordner, den er auf dem Schoß stehen hatte, zu onanieren. Dabei sprach er die Frauen noch auf das Wetter an und verließ am Bismarckplatz in Heidelberg die Bahn. Die 25-Jährige und ihre Bekannte stiegen ebenfalls aus. Der unbekannte Täter ging dann in ein nahegelegenes Kaufhaus.

Er wurde wie folgt beschrieben: circa 65 bis 70 Jahre alt, wenig (weißes) bis kein Haar. Er trug eine große, eckige Brille, eine grüne Jacke mit dunkler Hose und eine große, schwarze Brieftasche.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls oder nach Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 zu melden.