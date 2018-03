Heidelberg. (pol/rl) Bei einem Motorradunfall verletzt wurde ein 17-Jähriger am Montagmittag. Laut Polizeibericht war ein 59-jähriger Nissan-Fahrer gegen 13.10 Uhr auf dem Steigerweg unterwegs. Um ein Hindernis auf der Fahrbahn zu umfahren, wich das Auto auf die Gegenfahrbahn aus. Hierbei achtete der Autofahrer offenbar nicht auf den Gegenverkehr und übersah den 17-jährigen Motorradfahrer.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 17-Jährige scharf, verlor dabei die Kontrolle und stürzte. Sein Motorrad rutschte weiter über die Fahrbahn und prallte gegen einen Linienbus, der gerade an einer Haltestelle stand.

Der 17-Jährige erlitt bei dem Sturz nur leichtere Verletzungen, kam aber dennoch per Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus. Am Motorrad sowie dem Linienbus entstand rund 6000 Euro Sachschaden.

Der Steigerweg war bis 13.45 Uhr voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat Heidelberg ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.