Heidelberg. (pol/mare) In das Pförtnerhaus des "Kraus"-Parkhauses in der Unteren Neckarstraße brach einUnbekannter am frühen Samstagmorgen kurz vor 5 Uhr ein. Das meldet die Polizei.

Der Täter hatte eine Scheibe eingeschlagen und war so in das Pförtnerhaus gelangt, in dem er sämtliche Behältnisse durchsuchte. Mit Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro wollte er sich dann aus dem Staub machen, wurde dabei allerdings von einem Parkwächter auf frischer Tat ertappt. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in Richtung Neckarstaden, woraufhin der Wächter ihn mit einem Fahrrad verfolgte.

Im Bereich der Fahrtgasse verlor der Mann ihn jedoch aus den Augen. Eine Beschreibung des Täters liegt derzeit nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

Update: 9. April 2018, 16.16 Uhr