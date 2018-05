Heidelberg. (dpa/lsw) Ein Unbekannter hat am Donnerstag am Heidelberger Hauptbahnhof versucht, mit einem Feuerzeug die Jacke eines Obdachlosen anzuzünden. Nach Auskunft der Polizei vom Sonntag lag der 35-jährige Obdachlose betrunken auf dem Boden des Bahnhofs und bekam von der Tat nichts mit. Mehrfach soll der Unbekannte versucht haben, die Kleidung des Mannes mit einem Feuerzeug in Brand zu setzen. Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten rannte der Täter davon.