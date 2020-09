Heidelberg. (pol/kaf) Zwei Unbekannte haben am Mittwochmorgen ein 11-jähriges Mädchen am Hauptbahnhof getreten und geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen auf dem Weg zur Schule.

Das Mädchen war an der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof gegen 7.35 Uhr aus dem Bus der Linie 34 ausgestiegen und stand an einer roten Fußgängerampel, um die Straße in Richtung Kurfürstenpassage zu überqueren. Dabei sprachen sie zunächst zwei Männer an. Der eine schlug ihr anschließend ins Gesicht, der andere trat ihr gegen das Bein.

Die Unbekannten flüchteten daraufhin in eine Bahn, aller Wahrscheinlichkeit der Linie 5 in Richtung Mannheim. Das Mädchen wurde vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik gebracht.

Die Unbekannten konnte das Kind wie folgt beschreiben: Einer war etwa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und trug einen schwarzen "USA-Pulli", eine kurze Adidas-Hose und weiße Fila-Schuhe. Er hatte einen Bart und schwarze, kurze Haare. Sein komplize war etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und trug ein blaues T-Shirt und eine orange Jogginghose. Er hatte blonde, kurze Haare.

Die Tat müssten viele Pendler an diesem Morgen beobachtet haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.