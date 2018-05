Heidelberg. (pol/rl) Am frühen Montagmorgen gegen 2.20 Uhr wurde ein 18-jähriger mutmaßlicher Exhibitionist in der Lessingstraße festgenommen. Der Wohnsitzlose soll kurz nach 2 Uhr im Hauptbahnhof vor einer 21-Jährigen onaniert zu haben, die sich im Bereich der Schließfächer aufhielt und hat sich wahrscheinlich auch vor einer weiteren Frau entblößt.

Nachdem die Frau den jungen Mann zur Rede gestellt hatte, flüchtete er über den Nordausgang in Richtung Kurfürstenanlage. Wenig später sah die 18-Jährige den Mann vor dem Drogeriemarkt im Bahnhofgebäude wieder. Kurz darauf hörte sie laut Polizeibericht das Rufen einer Frau, der der Mann möglicherweise ebenfalls in exhibitionistischer Weise gegenübergetreten ist.

Diese unbekannte Frau ist den Ermittlern bislang jedoch noch nicht bekannt.Die verständigte Polizei konnte den Verdächtigen kurz darauf in der Nähe des Bahnhofs festnehmen. Laut Polizeibericht war der Mann in den vergangenen Jahren bereits mehrfach wegen exhibitionistischer Handlungen in Erscheinung getreten. Am Montagnachmittag wurde gegen den 18-Jährigen Haftbefehl erlassen und er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittler suchen nun nach der zweiten Frau, der der Verdächtige am frühen Montagmorgen ebenfalls im Gebäude des Hauptbahnhofs in exhibitionistischer Weise gegenübergetreten sein könnte. Diese wichtige Zeugin wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Der Verdächtige ist etwa 1,60 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare und trug am Montagmorgen ein helles Oberteil, eine Camouflage-Hose (Armeekleidung im Tarn-Look) sowie einen Turnbeutel.