Heidelberg. (pol/rl) Am Samstag kurz nach 16 Uhr betraten zwei Männer ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße und täuschten Kaufinteresse an einer Uhr vor. Sie begutachteten die Uhren aus den Vitrinen, sagten dann aber, dass sie sie nicht kaufen würden. Der 50-jährige Angestellte legte die Uhren wieder zurück. In einem günstigen Moment nahm einer der Täter aus dem oberen Bereich der Vitrine zwei Uhren und gab sie seinem Komplizen weiter, der die Uhren in eine mitgeführte Tragetasche steckte. Die Männer verließen das Geschäft. Der Angestellte bemerkte erst danach den Diebstahl der Uhren und verständigte die Polizei.

Die Diebe erbeuteten eine "Lagomat Day-Date" mit schwarzem Lederarmband, silbernen Gehäuse und schwarzem Zifferblatt. Bei der anderen Uhr ist der Hersteller bislang nicht bekannt. Sie hat ein hellbraunes Lederarmband, ein helles Ziffernblatt und ein silbernes Gehäuse. Die Uhren haben einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Der eine Täter ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat einen dunklen Teint, eine normale Statur und einen dunklen Vollbart. Er trug ein dunkelblaues Kurzarmhemd, eine helle Hose, eine Sonnenbrille, eine dunkle Schildmütze und braune Schuhe. Der andere Täter ist ebenfalls zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er hat eine normale Statur, dunkle Haare, einen dunklen Schnurrbart und trug ein hellblaues Langarmhemd, eine dunkelblaue Jeans und blaue Schuhe.

Kunden oder Passanten, die am Samstag gegen 16.20 Uhr die beschriebenen Männer gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 anzurufen.