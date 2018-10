Heidelberg. (pol/van) Am Dienstagnachmittag hat es im Stadtteil Bergheim gekracht, wie die Polizei berichtet.

Gegen 17 Uhr fuhr ein 57-jähriger Ford-Fahrer auf der Bergheimer Straße in Richtung Innenstadt. Als er nach links in die Emil-Maier-Straße in Richtung B37 einbiegen wollte, kollidierte er mit einem 54-jährigen entgegenkommenden Skoda-Fahrer.

Bei dem Aufprall verletzten sich der Unfallverursacher und dessen 53-jährige Beifahrerin. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro.