Heidelberg. (pol/lyd) Am Wochenende gelang es in zwei Fällen von Exhibitionismus, die Tatverdächtigen festzunehmen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich der erste Fall auf der Neckarwiese. Am Samstagabend gesellten sich gegen 22.40 Uhr zwei Männer mit nacktem Oberkörpern zu einer Gruppe von drei Personen, die sich auf der Neckarwiese aufhielten. Die beiden betrunkenen Männer provozierten zunächst einen Streit, in dessen Folge es auch zu Handgreiflichkeiten kam. Anschließend zog einer der beiden die Hose herunter und provozierte zwei vorbeilaufende Frauen. Diese bemerkten die Entblößung aber nicht. Bei der Sachverhaltsaufnahme einer Polizeistreife zeigte sich, dass die beiden 29 und 30 Jahre alten Männer 1 Promille Alkohol im Blut hatten.

Der zweite Fall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in der Kurfürstenanlage. Gegen 4 Uhr wurden zwei Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren von einem Mann verfolgt, als sie vom Bismarckplatz zur Grünanlage "Schwanenteich" liefen. Dort setzten sich die beiden Frauen auf eine Parkbank und wurden von dem Mann angesprochen, der sich neben sie setzen wollte. Nachdem die beiden Frauen dies abgelehnt hatten, setzte sich der Mann auf eine benachbarte Bank und onanierte. Er wurde später anhand der Personenbeschreibung durch eine Polizeistreife festgestellt.

Die drei Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.