Heidelberg. (pol/vs) Zwei Kinder sollen laut Polizei am Donnerstag gegen 13 Uhr zwei Mülleimer in der Vangerowstraße angezündet haben. Ein Mitarbeiter eines dortigen Thermalbades löschte den brennenden Mülleimer vor dem Bad mit einem Feuerlöscher. Beim zweiten Mülleimer kam die alarmierte Feuerwehr zum Einsatz.

Bei den Ermittlungen gerieten zwei Kinder in den Fokus der Beamten. Diese gaben Hinweise zu einem vermeintlichen Täter. Da sich in ihren Aussagen jedoch stark widersprachen und Streichhölzer bei sich hatten, stellte sich schnell heraus, dass sie für die Brände verantwortlich waren. Die Polizei übergab die Kinder einer verständigten Aufsichtsperson. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.