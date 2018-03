Heidelberg. (pol/mün) Während eine Hundebesitzerin sich in Heidelberg-Ziegelhausen mit zwei Männern unterhielt, ging ihre Vierbeiner auf einen 18-jährigen Jogger los. Nach einem Bericht der Polizei wurde der junge Mann dabei am Sonntagabend gegen 18 Uhr an der Wade und am Oberarm verletzt.

Der Jogger wurde von einem Hund gebissen und von einem zweiten auf der Höhe eines Parkplatzes im Kreuzgrundweg eingekreist. Die Besitzerin der Tiere habe weder eingegriffen noch ihre Hunde angeleint.

Am Montag erstattete er gemeinsam mit seinem Vater Anzeige beim Polizeirevier Heidelberg-Nord. Die Polizeihundeführerstaffel ist ebenfalls in den Fall involviert.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder gar Angaben zu der Hundehalterin geben können sollen sich Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/45690 melden.