Heidelberg-Südstadt. (pol/rl) In der Nacht zum Dienstag meldete kurz vor 4 Uhr ein Zeuge der Polizei, dass er in der Rheinstraße drei verdächtige Männer verfolge. Diese würden per Handkarren offenbar Diebesgut in Richtung Schrebergartenanlage "Kirchheimer Loch" transportieren. Danach merkten die Täter offenbar, dass sie verfolgt wurden und flüchteten in Richtung Messplatz. Den Karren ließen sie zurück.

Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter unerkannt entkommen. An der Straßenkreuzung Rheinstraße und Röblingstraße entdeckten die Polizisten einen geöffneten Bauzaun einer Abrissbaustelle. Vermutlich hatten die Täter hier die oxidierten Kupferblechstreifen gestohlen. Die Streifen hatten eine Länge von einem Meter und waren etwa 10 Zentimeter breit.

Der Karren entpuppte sich als selbst gebastelter Mofa-Anhänger mit einer auffälligen Wandung aus Holzbrettern mit einer Länge von 1,60 Metern und einer Breite von 50 Zentimetern.

Zeugen, die zur Tatzeit im Umfeld der Rheinstraße verdächtige Personen beobachtet haben oder Angaben zum Besitzer des Mofa-Anhängers machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der 06221/34180 in Verbindung zu setzen.