Heidelberg-Wieblingen. (pol/mün) Ein zehnjähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag leicht verletzt. Das Mädchen rannte laut Polizei kurz vor sieben Uhr in der Mannheimer Straße am Fußgängerüberweg in Höhe des Elisabeth-von Thadden-Platzes über die Fahrbahn. Dort stieß sie mit einem 24-jährigen VW-Golf-Fahrer zusammen, der in der Mannheimer Straße in Richtung Stadtzentrum Heidelberg unterwegs war. Dabei wurde der linke Fuß des Mädchens von einem Reifen des VW überrollt, wodurch dieses leicht verletzt wurde.

Die Schülerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Gegen den Fahrer des Golf wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.