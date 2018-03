Heidelberg. (pol) Schon wieder wurde eine Handtasche aus einem Fahrradkorb gestohlen, diesmal war eine 20-Jährige das Opfer. Sie fuhr laut Polizeibericht am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Bergheim auf dem Gehweg der Emil-Maier-Straße in Richtung Vangerowstraße. Im Bereich Bergheimer / Emil-Maier-Straße trat plötzlich ein Mann von rechts an das Fahrrad der 20-Jährigen heran, sodass die junge Frau stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Als sie stand, ging der Unbekannte hinter ihrem Fahrrad vorbei und griff nach der im Korb liegenden Handtasche. Da die junge Frau die ganze Zeit über die Tasche an den Henkeln festhielt, riss der Unbekannte derart heftig an den Riemen, dass die Frau schließlich loslassen musste, um einen Sturz zu vermeiden.

Nach der Tat flüchtete der Mann über die Bergheimer Straße stadtauswärts. Er wird so beschrieben: zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, breiter "gebaut". Er war mit einem weißen Oberteil, vermutlich einem Kapuzenpulli, und einer dunkle Hose bekleidet. In der geraubten Handtasche befanden sich ein Geldbeutel, Dokumente sowie persönliche Gegenstände. Das Raubdezernat der Kriminalpolizei in Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Tat oder Personen, denen der Mann zur fraglichen Zeit im Bereich Bergheim auffiel, um Hinweise unter Telefon 0621/1744444.