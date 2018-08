Heidelberg. (pol/rl) Zwei Verletzte und 15.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Taubenfeld und Waldhofer Straße am Montag.

Verursacht hatte die Karambolage ein 30-jähriger VW-Fahrer, der kurz nach 11 Uhr an der Kreuzung einer 20-jährigen BMW-Fahrerin laut Polizeibericht die Vorfahrt genommen hatte. Durch die Wucht des Zusammenpralls drehte sich der BMW um 180 Grad.

Sowohl der Verursacher wie auch die BMW-Fahrerin wurden verletzte und mussten vor Ort erstversorgt werden. Danach wurden sie in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Der VW Crafter musste abgeschleppt werden.