Heidelberg-Wieblingen. (pol/rl) In einem Schulungszentrum in der Bonhoefferstraße kam es am Samstagnachmittag zu einem Automatenaufbruch. Gegen 14 Uhr soll der Täter laut Polizei ins Gebäude eingebrochen sein und brach hier gewaltsam einen Kaffeeautomaten auf. Er plünderte das Bargeld des Automaten und verließ das Gebäude.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 entgegen.