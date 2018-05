Heidelberg-Weststadt. (pol/fjm) Bei einem Autounfall sind am Donnerstagnachmittag an der Einmündung der Hebel- in die Römerstraße zwei Menschen verletzt worden.

Eine 46-Jährige wollte gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW Golf von der Römerstraße bei gelb blinkender Ampel nach links in die Hebelstraße abbiegen, als sie mit dem entgegenkommenden VW eines 66-Jährigen zusammenstieß.

Beide Fahrer und eine 66-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Allerdings stellte sich heraus, dass die Golf-Fahrerin mit dem Schrecken davongekommen war und unverletzt blieb. Der 66 Jahre alte VW-Fahrer hatte einen Schock erlitten, seine Beifahrerin Prellungen im Rippenbereich.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40.000 Euro.