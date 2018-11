Heidelberg. (pol/mare) Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen sind zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen den beiden Männern und zwei Unbekannten war es gegen 1.30 Uhr in einem Lokal in der Unteren Straße zunächst zu einem Disput gekommen, der in Handgreiflichkeiten ausartete. Die Auseinandersetzung verlagerte sich zunächst auf die Straße und anschließend zum Fischmarkt.

Dabei schlugen die beiden unbekannten Aggressoren mit ihren Gürteln auf die beiden jungen Männer ein. Der 20-Jährige wurde durch die Gürtelschnalle im Gesicht getroffen und am Jochbein verletzt. Sein 22-jähriger Begleiter erlitt eine Verletzung am Knie. Zudem wurde die Brille des 20-Jährigen vom Gesicht geschleudert und war anschließend nicht mehr auffindbar. Die unbekannten Schläger flüchteten anschließend über den Marktplatz in Richtung Hauptstraße.

Bei beiden unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter war etwe 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, er trug einen schwarzen 5-Tage-Bart und war bekleidet mit rotem T-Shirt ohne Aufdruck

Sein Komplize war etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze, schulterlange, gelockte Haare und einen schwarzen, mittellangen Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06 21 / 1 74 17 00, zu melden.