Heidelberg. (pol/mare) Mittwochnacht gegen 2 Uhr hat ein Unbekannter im Boxbergring versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Und zwar gleich zwei Mal, wie die Polizei mitteilt.

Aber von vorne: Ein Zeuge beobachtete den Täter zunächst dabei, wie er mit einem Gegenstand am Automaten hantierte. Er sprach ihn an und der Unbekannte erzählte, dass sein Geld eingezogen worden sei. Als der Zeuge dann vorschlug, die Polizei zu rufen, um die Angelegenheit zu klären, flüchtete der Mann.

Etwa eine Stunde später erschien derselbe Mann wieder am Automaten und machte sich erneut an diesem zu schaffen. Der Zeuge sprach den Unbekannten abermals an, woraufhin er sofort wieder flüchtete.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen blieb ergebnislos. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, er war bekleidet mit blauer Jeans, einem schwarzen langärmligen Pullover und braunen Turnschuhen.

Weitere Zeugen melden sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06221/34180.