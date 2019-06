Heidelberg. (pol/dore) Eine VW-Golf-Fahrerin war am Dienstag kurz vor 18 Uhr in der Alten Eppelheimer Straße/Czernyring in Heidelberg unterwegs und wendete verbotswidrig ihren Wagen über die Straßenbahnschienen, um wieder in Fahrtrichtung Eppelheimer Straße zu fahren. Wie die Polizei mitteilte, übersah sie dabei den herannahenden Rettungswagen und krachte mit diesem zusammen.

Die komplette linke Fahrzeugseite des Rettungswagens wurde in Mitleidenschaft gezogen. Alleine am Rettungswagen entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Den VW, an dem die Radaufhängung gebrochen war, transportierte ein Abschleppunternehmen ab. Der Schaden an dem Auto dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.