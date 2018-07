Heidelberg-Kirchheim. (pol/van) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raub, der sich am Montag gegen 23.20 Uhr ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, soll ein 53-Jähriger mit der Straßenbahn der Linie 26 gefahren sein. An der Haltestelle "Rathaus Kirchheim" wollte er aussteigen.

Zwei Unbekannte verhinderten dies jedoch. Einer der Täter hielt den 53-Jährigen fest und zwang ihn so, bis zur Endhaltestelle "Friedhof Kirchheim" weiterzufahren.

Als die Bahn dort gegen 23.24 Uhr ankam, wurde der 53-Jährige auf den Bahnsteig geschubst. Ein Täter hielt ihn nach Angaben der Polizei weiter fest, der andere tastete die Hose seines Opfers - offensichtlich auf der Suche nach Wertgegenständen - ab.

Der 53-Jährige forderte die Täter auf, dies zu unterlassen und wehrte sich gegen den Angriff, worauf die Täter von ihm abließen und flüchteten, so die Polizei. Dem 53-Jährigen wurde nichts entwendet.

Ein Täter soll etwa 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schmächtig sein. Er soll eine dunkle Hautfarbe und ein rotes Basecap sowie eine lange Hose getragen haben. Der zweite Täter soll 20 bis 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und ebenfalls schmächtig sein. Auch er soll eine dunkle Hautfarbe haben. Er hatte zudem einen kleinen Kinnbart und trug eine lange Hose sowie helle Oberbekleidung.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und nach Personen, die sich ebenfalls in der Straßenbahn befanden und Hinweise zu den Tätern geben können. Insbesondere könnten ein Mann und eine Frau, die laut Opfer im vorderen Bereich der Straßenbahn saßen und diese an der Haltestelle Rathaus verließen, als Zeugen in Betracht kommen. Der Mann habe einen auffälligen Spitzbart gehabt. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.