Heidelberg. (pri/mare) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der Boxbergauffahrt. In einer scharfen Kurve kollidierte ersten unbestätigten Informationen zufolge ein Peugeot mit einem Volvo SUV. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden müssen.

Bei dem Unfall wurde offenbar niemand schwerer verletzt. Ob das Wetter bei dem Unfall eine Rolle gespielt hatte, ist nicht bekannt. Während den Bergungsarbeiten war die Fahrbahn voll gesperrt. Der Verkehr staute sich bis nach Rohbach-Süd.