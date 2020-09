Heidelberg. (pol/lyd) Was soll die Eile? Als eine 62-jährige Opelfahrerin am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr auf ein Grundstück in der Mittermeierstraße fahren wollte, verlor der Fahrer eines silbergrauen Kleinwagens die Geduld. Wie die Polizei mitteilt, hielt die Frau mit ihrem Opel vor einer Grundstückeinfahrt. Der Beifahrer wollte gerade aussteigen, um das geschlossene Hoftor zu öffnen. Da beschleunigte der Kleinwagen urplötzlich und scherte über den Geh- und Radweg aus um an dem Opel vorbeizufahren. Anschließend scherte der ungeduldige Raser wieder auf die Fahrbahn ein und stieß beinahe mit einem anderen Auto zusammen, das in dieselbe Richtung fuhr. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder ebenfalls gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter 0621 99-1700 an die Ermittler zu wenden.