Heidelberg. (pol/run) Ein 20-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach zehn Uhr in der Brückenstraße schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei berichtete, wollte eine 34-jährige Fiat-Fahrerin in Höhe des Anwesens Brückenstraße 47 nach links in eine Hofeinfahrt einfahren, musste aufgrund der entgegenkommenden Straßenbahn aber zunächst verkehrsbedingt halten. Der Straßenbahnfahrer gab ihr klare Zeichen zum Einfahren in die Hofeinfahrt, als sich ein Radfahrer aus entgegengesetzter Richtung näherte und an der haltenden Straßenbahn vorbeifuhr.

Die Autofahrerin konnte den 20-jährigen Radfahrer beim Einfahren nicht rechtzeitig wahrnehmen, so dass es auf dem Fahrradstreifen zum Zusammenstoß kam. Bei dem Sturz zog sich der 20-Jährige schwere Verletzungen zu.