Heidelberg. (pol/rl) Zwei Verkehrsunfälle in der Bergheimer Straße und in der Ludolf-Krehl-Straße ereigneten sich kurz hintereinander am Montagmorgen.

Bei dem Unfall in der Bergheimer Straße wollte ein 35-jähriger VW-Fahrer gegen 9.35 Uhr in Höhe der Kirchstraße nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer Straßenbahn, die in gleicher Richtung neben ihm fuhr. Der VW wurde durch den Zusammenstoß total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich 15 Minuten später: Eine 65-jährige Volvo-Fahrerin war in der Ludolf-Krehl-Straße unterwegs und wollte gegen 9.50 Uhr nach rechts in die Gustav-Kirchhoff-Straße abbiegen. Dabei sie fuhr mittig in den Einmündungsbereich. Hier kam ihr der Audi einer 31-jährigen Fahrerin entgegen. Die Audi-Fahrerin wollte nach rechts in die Ludolf-Krehl-Straße einbiegen, fuhr dabei einen zu weiten Bogen und stieß mitten im Einmündungsbereich mit der Volvo-Fahrerin zusammen. Beide Autos wurden durch den heftigen Aufprall so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde auch hier niemand. Es entstand rund 13.000 Euro Sachschaden.