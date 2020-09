„Lime“-E-Roller in Heidelberg. Foto: Priebe

Heidelberg. (pol/lyd) Am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Täter mit einem weißen 4er BMW die Straßenbrücke am Haltepunkt Heidelberg Weststadt/Südstadt. Wie die Polizei mitteitl, stieg der bislang Unbekannte dort aus und warf einen E-Scooter der Firma Lime ins Gleisbett und entfernte sich in südliche Richtung.

Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher anschließend die Polizei alarmierte. Ob der Täter den Roller dabei hatte oder ihn von der Straße aufgehoben hatte, habe der Zeuge nicht erkennen können, teilt ein Sprecher der Bundespolizei auf RNZ-Nachfrage mit. Die Bahnstrecke musste in diesem Bereich kurzfristig gesperrt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten BMW-Fahrer wegen Sachbeschädigung und dem versuchten gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Personen die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721/120160 oder der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800/6 888 000 zu melden.