Heidelberg. (pol/van) Zu einem Raub kam es am Samstag gegen 0.10 Uhr im Stadtteil Altstadt, wie die Polizei berichtet.

Eine 65-Jährige war zu Fuß mit einem Begleiter in der Unteren Neckarstraße unterwegs. Am Eingang eines Parkhauses bekam die Frau offenbar einen Stoß von einem bislang Unbekannten. Die 65-Jährige musste sich mit den Händen abstützen und verlor hierbei ihre Handtasche. Der Täter griff sich diese und flüchtete dann zu Fuß in Richtung Neckar.

Ein Zeuge fand die Handtasche am Tag darauf - jedoch ohne den Inhalt von etwa 50 Euro Bargeld und einem Smartphone im geschätzten Wert von 600 Euro. Der unbekannte Täter soll etwa 18 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und dunkelhäutig sein. Zur Tatzeit trug er einen grau-grünen Kapuzenpullover.

Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg erbitten Zeugenhinweise unter 0621/174-4444.