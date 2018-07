Heidelberg. (pol/van) Eine 70-jährige Fahrradfahrerin wurde am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr von einem Unbekannten aus einem schwarzen Audi A 5 heraus zunächst beleidigt und dann auch noch mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei berichtet, stürzte die Heidelbergerin daraufhin und verletzte sich. Beide waren von der Schützenstraße kommend in den Diebsweg abgebogen und von dort in Richtung Baumschulenweg unterwegs gewesen.

Zwei Zeugen hatten den Ablauf des Vorfalls teilweise beobachtet. Laut Zeugen und den Angaben des Opfers soll der Mann etwa 26 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er soll eine schlanke Figur, ein rundes Gesicht sowie helle Haare oder eine Glatze haben. Er trug ein blaues Poloshirt sowie eine beige, kurze Hose. Ein Kennzeichen zu dem schwarzen Audi A 5 liegt der Polizei vor.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.