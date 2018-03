Heidelberg. (pol/van) Zu einem Einbruch in eine Lagerhalle im Stadtteil Rohrbach kam es nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Freitag- und Montagnachmittag, 16 Uhr. Die bislang unbekannten Täter sollen über den Zaun des Geländes geklettert sein und das am Tor angebrachte Vorhängeschloss brachial aufgebrochen haben. Anschließend drangen die Langfinger in das Gebäude in der Leimer Straße ein und ließen diverse BOSCH-Arbeitsgeräte - darunter unter anderem Akkuschrauber, Flex-Werkzeuge, eine Handkreissäge und eine Stichsäge - mitgehen.

Ob noch Weiteres gestohlen wurde und ob die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport verwendet haben, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0.